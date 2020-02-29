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  3. Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Bakan Akar, İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajı ile birlikte şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajı ile birlikte şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi.

Bakan Akar mesajında, şu ifadelere yer yerdi:

"Silah arkadaşlarımız, 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."


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