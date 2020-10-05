Bakan Akar: Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işgalci Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıyla ilgili, "Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım." açıklamasında bulundu.

Masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticilerinin başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında yargılanacağını söyleyen Akar şunları belirtti:

"Masum sivilleri açıkça hedef alan Ermenistan yöneticileri, başta kendi halkı olmak üzere insanlık vicdanında mutlaka yargılanacaktır. Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı."



