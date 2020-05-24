Bakan Akar: Ege'deki tacizlerin izahı mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyareti sırasında açıklamalarda buludu. Bakan Akar konuşmasında, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." ifadelerine yer verdi.

Ege'deki tacizleri sert bir dille eleştiren Akar, "Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur." dedi.