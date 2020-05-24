24 Mayıs 2020 Pazar 11:53 | Son Güncelleme:
Bakan Akar: Ege'deki tacizlerin izahı mümkün değil
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar İskenderun'da Deniz Üs Komutanlığı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyareti sırasında açıklamalarda buludu. Bakan Akar konuşmasında, "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir." ifadelerine yer verdi.
Ege'deki tacizleri sert bir dille eleştiren Akar, "Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur." dedi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız