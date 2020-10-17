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17 Ekim 2020 Cumartesi 11:48 | Son Güncelleme:

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşı Hasanov'la görüştü

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la telefon görüşmesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına harekatı ele alındı.

Bakan Akar, Fuzuli'yi işgalden kurtaran ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan işgalci Ermenistan’ın iki SU-25'ini düşüren Azerbaycan Ordusu'nu kutladı.

Akar: "(Ermenistan'ın saldırısı) Ermenistan savaş suçu işlemeye, ateşkes, müzakere çağrısı yapanlar saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir."

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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