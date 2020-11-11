Milli Savunma Bakanı Akar: "Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nda Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla yapılan törene katıldı.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nı dün ziyaret etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov tarafından karşılanan Akar, Bakanlık'ta Azerbaycan Ordusu'nun öz topraklarını işgalden kurtarmasından dolayı düzenlenen törene katıldı.

Saygı duruşu ve ulusal marşların çalındığı törende konuşan Akar, sözlerine, öz topraklarında 30 yıldır devam eden haksız işgale son veren Azerbaycan Ordusu'nu tebrik ederek başladı.

"BU HAREKAT BİR UYANIŞTIR"

Bakan Akar, "Gelinen nokta bizi son derece mutlu etti. Bu harekat bir uyanıştır. Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın tarihi bir başarıya imza attığını vurgulayan Akar şunları kaydetti:

"Azerbaycan tarihine altın harflerle yazılacak bir başarı elde ettiniz. Harekat 44 günde bitti ama 44 sene boyunca konuşulacağından emin olun."

"3 RENKLİ BAYARAĞINLA MESUT YAŞA AZERBAYCAN"

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin öz topraklarını kurtarmasının ardından Azerbaycan sokaklarında düzenlenen kutlamaları hatırlatan Akar, "Bu kutlamaların aynısı Ankara'da vardı, İstanbul'da vardı, İzmir'de, tüm Türkiye'de vardı. Herkesin gözleri yaşlı Azerbaycanlı kardeşlerimizin başarılarını kendi başarıları olarak görüp kutluyordu. Bu da bizim kardeşliğimizin, tek millet olmamızın açık, net göstergesi oldu." diye konuştu.

Harekatta şehit olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, "Kederde ve kıvançta bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerimize haklı davalarında destek vermeyi sürdürecek, onlarla her zaman bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sözlerinin sonunda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında rahmet, minnet, şükranla anan Akar, işaret ettiği hedeflerle Azerbaycan'a yol gösteren umummilli lideri Haydar Aliyev'i de andı.

Akar konuşmasını, "Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan" sözüyle tamamladı.