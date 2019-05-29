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29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:58 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 16:16

Bakan Akar: Amacımız tamamen ortadan kaldırılması

Bakan Akar: Amacımız tamamen ortadan kaldırılması

Milli Savunma Bakanı Akar: "Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır"

"Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır."

"Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek." 

"Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır "

"İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz."

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