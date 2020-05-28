28 Mayıs 2020 Perşembe 15:45 | Son Güncelleme:
Bakan Akar: 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri başlatacağız
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" dedi.
Bakan Akar, "Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı" diye konuştu. Bakan Akar, "Amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin sağlam şekilde intikalini sağlamaktır" açıklamasını yaptı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız