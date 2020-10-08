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08 Ekim 2020 Perşembe 12:34 | Son Güncelleme:

Bakan Akar: 30 yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok

Bakan Akar: 30 yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok
AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işgalci Ermenistan'ın Karabağ'ı işgaline ve sivil katliamları karşısında suspus olanların sergiledikleri tavırlara tepki gösterdi. Bakan Akar, "Bir 30 yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok. Çözüm mekanizmalarının uluslararası saygınlıklarını kazanmaları için fırsat doğmuştur." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan'ın Karabağ’ı işgali ve sivil katliamları karşısında suspus olanların sergiledikleri tavır tam bir iki yüzlülüktür." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Akar, "Azerbaycan topraklarının işgaline ses çıkarmayanların, ateşkes çağrısı yerine Ermenistan’ın Karabağ’ı terk etmesini sağlamaları doğru olacaktır" diye konuştu.

Akar, "Bir 30 yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok. Çözüm mekanizmalarının uluslararası saygınlıklarını kazanmaları için fırsat doğmuştur." dedi.

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