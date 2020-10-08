Bakan Akar: 30 yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ermenistan'ın Karabağ’ı işgali ve sivil katliamları karşısında suspus olanların sergiledikleri tavır tam bir iki yüzlülüktür." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Bakan Akar, "Azerbaycan topraklarının işgaline ses çıkarmayanların, ateşkes çağrısı yerine Ermenistan’ın Karabağ’ı terk etmesini sağlamaları doğru olacaktır" diye konuştu.

Akar, "Bir 30 yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok. Çözüm mekanizmalarının uluslararası saygınlıklarını kazanmaları için fırsat doğmuştur." dedi.