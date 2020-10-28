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28 Ekim 2020 Çarşamba 11:46 | Son Güncelleme:

Bakan Akar 29 Ekim mesajı yayımladı

Bakan Akar 29 Ekim mesajı yayımladı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Akar,  "Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini her ne pahasına olursa olsun korumaktayız. "Ölürsem şehit, kalırsam gazi!" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın 29 Ekim mesajında şu ifadeler öne çıktı:

Başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "Ölürsem şehit, kalırsam gazi!" anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumaktayız.

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