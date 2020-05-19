Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8785
  • 7,5111
  • 384.657
  • 101983
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Adil Karaismailoğlu: Otobüslerde yolcu sayısında artış var

Bakan Adil Karaismailoğlu: Otobüslerde yolcu sayısında artış var

Bakan Adil Karaismailoğlu: Otobüslerde yolcu sayısında artış var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Salgın nedeniyle otobüs yolcusu günlük 180 binlerden 300'ün altına düştü” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Salgın nedeniyle otobüs yolcusu günlük 180 binlerden 300’ün altına düştü” diyerek şunları kaydetti: “Sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde otobüs firmalarının sefer ve yolcu sayısı artmaya başladı. 16 Mayıs’ta yolcu sayısı 3 bin 500’ü geçti, sefer sayısı ise 471 oldu.”


UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nde kontrol sağladı

UMH birlikleri, Vatiyye Hava Üssü'nde kontrol sağladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İftara serinleten smoothie tarifi

Süt kuzularının anneleriyle buluşması renkli görüntülere sahne oldu