Bakan Adil Karaismailoğlu: Otobüslerde yolcu sayısında artış var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Salgın nedeniyle otobüs yolcusu günlük 180 binlerden 300'ün altına düştü” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Salgın nedeniyle otobüs yolcusu günlük 180 binlerden 300’ün altına düştü” diyerek şunları kaydetti: “Sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde otobüs firmalarının sefer ve yolcu sayısı artmaya başladı. 16 Mayıs’ta yolcu sayısı 3 bin 500’ü geçti, sefer sayısı ise 471 oldu.”