Bakan Adil Karaismailoğlu: Otobüslerde yolcu sayısında artış var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Salgın nedeniyle otobüs yolcusu günlük 180 binlerden 300’ün altına düştü” diyerek şunları kaydetti: “Sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde otobüs firmalarının sefer ve yolcu sayısı artmaya başladı. 16 Mayıs’ta yolcu sayısı 3 bin 500’ü geçti, sefer sayısı ise 471 oldu.”