Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,094
  • 6,5814
  • 313.542
  • 118168
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bitkisel gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriliyor

Bitkisel gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriliyor

Bitkisel gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriliyor

Bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriliyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek." dedi. 

DHA'nın haberine göre, Bakan Pakdemirli, trans yağ asitlerinin hayvansal ve bitkisel tüm yağların doğal yapısında bulunabildiğini, ayrıca, sıvı bitki yağlarının hidrojen ile doyurulması sonucu da trans yağ oluşabildiğini ifade etti.

Trans yağlara sınırlama getirmek amacıyla yönetmelik hazırlığı yaptıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Düzenlemeyle, bütün bitkisel ve bitkisel kaynaklı gıdalardaki trans yağ miktarına sınırlama getiriyoruz. Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye arz edilecek gıdalarda trans yağ içeriği, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Yönetmeliğimiz en geç mart ayında yayımlanacak. Gıda işletmelerine 2020 yılı sonuna kadar süre verilecek."

Yönetmeliğin, Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü şekilde hazırlandığını ifade eden Pakdemirli, Avrupa Birliği'nde konuyla ilgili geçiş süresinin 1 Nisan 2021 olarak belirlendiğini, dolayısıyla trans yağ kısıtlamasını AB'den 3 ay önce hayata geçirmiş olacaklarını söyledi.


Aylar sonra ilk kez el ele
Hadise paylaştı: Seni senden çok seviyorum!
Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber
Mucize Doktor'un yıldızından yeni anlaşma
Yasemin Özilhan fikrini değiştirdi: Setlere dönüyor!
<p>Kayalar, ´Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem o

İşte Herkesin Konuştuğu ´Filozof Atakan´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyada nadir görülüyordu, koruma atına alındı

Almanya'da korkunç saldırı! 'Ölenler arasında Türkler de var' iddiası