Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7714
  • 7,6652
  • 372.106
  • 109926
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bahçesinde tarihi taş blok bulunan kişiye ceza kesildi
05 Haziran 2020 Cuma 11:20 | Son Güncelleme:

Bahçesinde tarihi taş blok bulunan kişiye ceza kesildi

Bahçesinde tarihi taş blok bulunan kişiye ceza kesildi

Kastamonu'da jandarma ekipleri, devriye sırasında bir evin bahçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen taş blok tespit etti. Yapılan incelemede, taş bloğun, kültür varlığı statüsünde olduğu belirlendi. Ev sahibine, cezai işlem uygulandı.

Kastamonu'da jandarma tarafından devriye sırasında bulunan tarihi eser niteliğindeki taş bloğa el konuldu, ev sahibine cezai işlem uygulandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler ilçesi Üyük köyünde devriye gezerken bir evin bahçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen taş blok tespit etti.

Kastamonu Müze Müdürlüğü arkeologlarıyla yapılan incelemede, taş bloğun, kültür varlığı statüsünde olduğu belirlendi. Ele geçirilen işlemeli taş, Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ev sahibine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uygulandı.

(AA)

Türkiye yeni millet bahçelerine kavuşuyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklama
Asıl darbeyi şimdi vuracaklar: Yeni hedefimiz...
Koronavirüse karşı yeni tedbirler açıklandı
Fenerbahçe'nin yeni hocası İstanbul'a geliyor
Altın sahibi olanlar dikkat! Agresif yükseliş bekleniyor...
Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor

Bakan Kurum duyurdu: 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesi daha açılıyor

5 Haziran 2020 burç yorumları! Ay tutulması iş hayatını et

5 Haziran 2020 burç yorumları! Ay tutulması iş hayatını etkiliyor

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi

Sabahın ilk ışıklarıyla altın avına çı

Sabahın ilk ışıklarıyla altın avına çıkıyorlar