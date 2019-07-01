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  3. Villada dehşet! İş adamı Turgay Cantaş eşini vurup intihar etti

Villada dehşet! İş adamı Turgay Cantaş eşini vurup intihar etti

Villada dehşet! İş adamı Turgay Cantaş eşini vurup intihar etti

İstanbul Bahçeşehir’de korkunç olay! İş adamı Turgay Cantaş bu sabah Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi'ndeki villada tartıştığı eşi Şükran Cantaş'ı pompalı tüfekle öldürdü. Turgay Cantaş, olayın ardından intihar etti.

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor. 

(DHA)

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