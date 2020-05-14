Bahçeli'den Van'daki alçak saldırıya ilişkin açıklama: Terörün kökü kazınacaktır

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından Vefa Sosya Destek Grubuna yönelik alçak saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Bahçeli açıklamasında şunları sarf etti:

Koronavirüs salgınının hayatları büyük ölçüde etkilediğini belirten Devlet Bahçeli, "İçinden geçtiğimiz ve bütün ağırlığını hissettiğimiz koronavirüs salgını hayata bakışımızı, sosyal ve toplumsal ilişkilerimizi, siyasi ve ekonomik iletişimimizi müessir derecede tayin, hatta tevzi ve teçhiz etmektedir. Yeni Normalin tesiri Eski Normalden farklı olacaktır. Küresel düzeyde hüküm süren hastalık sosyal mesafeleri genişletirken, düşünce kalıplarını, duygu kalibrelerini, duyuş ve duruş kalitelerini fazlasıyla etkilemektedir. Buna yönelik hazırlık yapan, geleceğin ufkunu basiretle analiz eden ülkeler diğerlerine fark atacaktır ifadelerini kullandı.