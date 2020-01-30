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  3. Bahçeli'den sözde barış planına çok sert tepki: ABD ve İsrail ateşle oynuyor

Bahçeli'den sözde barış planına çok sert tepki: ABD ve İsrail ateşle oynuyor

Bahçeli'den sözde barış planına çok sert tepki: ABD ve İsrail ateşle oynuyor

Bahçeli: "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin sözde Ortadoğu barış planına tepki gösterdi.

"ABD ve İsrail ateşle oynamakta, Türk ve İslam aleminin sabırlarını, tahammül sınırlarını zorlamaktadır" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sözde barış, gerçekte ise batış planının hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani temeli yoktur. Yüzyılın Antlaşması” diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, aynı zamanda da karşı saldırı ve sabotajdır.

Müslümanların kutsallarına suikasta teşebbüs eden ABD-İsrail vandallığını çok net olarak telin ediyor, lanetliyoruz. Mescid-i Aksa’nın güvenliğini sağlama rolünün İsrail’e verilmesi de akıl tutulması, ahlak buharınıdır."


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