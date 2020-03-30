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  3. Bahçeli'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: Kampanyaya 5 maaşımla katılıyorum

Bahçeli'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: Kampanyaya 5 maaşımla katılıyorum

Bahçeli'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: Kampanyaya 5 maaşımla katılıyorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na katkıda bulunacağını açıkladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na katkıda bulunacağını açıkladı.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. “BİZ BİZE YETERİZ” diyerek başlattığı “MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI” hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Devlet Bahçeli: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak "MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI"na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız."


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