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Bahçeli'den Hayri Kozak ve Cem Yılmaz yorumu

Bahçeli'den Hayri Kozak ve Cem Yılmaz yorumu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Galatasaray Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak ve Cem Yılmaz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli gazetecilerle buluşmasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli,  Galatasaray divan toplantısında divan kurulu üyesi Hayri Kozak’ın siyaset yaparak açık açık  Ekrem İmamoğlu’na desteğini deklare etmesine ilişkin soru üzerine, “Galatasaray yönetimi o şahsı aforoz etsin. Yani çok sayıda taraftarı bulunan spor kulübünü bir kişi bu şekilde istismar edemesin bir eksik kalsın bana göre Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz ile ilgili soru üzerine Bahçeli, "Ben ise onu görünce önce bir elbiseni değiştir derim. Kravat tak, hatta takma başka bir şeyler yap. Belediye seçiminde oy vereceksen git ver ama sana yönelmiş sevgiyi siyaseten istismar edip hepimizin alerjisini toplamaya vesile olma. Yüzde 49’u sevebilirsin ama yüzde 51’e de saygı duy. Ben, Cem Yılmaz’ı bundan sonra sevemem" diye konuştu.

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