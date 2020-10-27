Bahçeli'den Hatay'daki terör saldırısına ilişkin dikkat çeken açıklama: ABD'nin uyarısı sonrası gerçekleşmesi kuşkuları artırdı

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Prof. Dr. Osman Durmuş'u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Osman Durmuş, inanmış bir ülkücü, çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, kısacası adam gibi adamdı. 57. Cumhuriyet Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olarak görev almış, gayreti, tecrübesi ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştır. Osman Durmuş'a rahmetler niyaz ediyorum, ailesine, sevenlerine, camiasına sabır ve metanet diliyorum.

Tarih anlayışımız devri, coğrafya anlayışımız dönemsel değildir.

"DENEMEK İSTEYEN BUYURSUN DENESİN"

Cumhuriyet Türk milletinin bağımsızlık onurudur. Cumhuriyet milli mücadelenin taçlanmış, milli gönüllerde taht kurmuş halidir. Şehit ve gazilerimizin bedelini çok ağır ödediği kahramanlık beratıdır. Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacaktır. Hesap hatası yapanlar dökülen kanları unutmasınlar. Bizim verecek toprağımız yoktur, çizilecek sınırımız yoktur, bölünecek milletimiz yoktur. Yerli ve yabancı husumet cephesine dünyayı dar edecek imanımız vardır. Her işgal girişimini defedecek inanmış yüreğimiz vardır. Denemek isteyen varsa, buyursun, denesin. Millet sevdalıları sonuna kadar buradadır.



Yönetim sistemimizdeki reform ülkemizin önünü açmıştır. Sistemsel aksaklıklar giderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin daha muasır olabilmesinin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Güçlendirilmiş parlamanter sistemi isteyenlerin nasıl bir tenakuzun içine düştükleri ortadadır. Güçlendirilmiş parlamanter sistem isteynler kendilerine önce çeki düzen vermeli, önce alev alan çatılarını söndürmelidir.

"SİYASET FUKARALARININ KİMLERLE VAKİT GEÇİRDİĞİ BİZİM TARAFIMIZDAN ÇOK NETTİR"

Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kök salarak olgunlaşmasıdır. Parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne abuk subuk eleştiri getirenlerin iddiaları çürüktür. Bu emeli taşıyanlar önce kendilerine çekidüzen vermelidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hastalık tedavi edilmiştir. Kriz severlerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları normaldir. Bu tip siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir. Türk milleti, kimin kime hangi yalan ve ayak oyununu fısıldadığını açıkça görmekte, notlarını sandıkta değerlendirmek üzere almaktadır. Milletimizin istediği kaos ve kriz değil, rehaf, zenginleşme, büyüme, birlik ve beraberliktir. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdası ile yedi düvele direnmektedir. Gerekirse Türkiye Komünist Partisi'ne bile geçeriz diyen siyaset fukaralarının aslında kimlerle vakit geçirdiği bizim tarafımızdan çok nettir.

SOKAK ÇAĞRILARINA SERT TEPKİ: HODRİ MEYDAN, HELE BİR ÇIKIN DA GÖRÜN...

Terörist Demirtaş'ı aynı üslupla öven bunlar değil midir? Birlikte anayasa yazmaya hazırlanan bunlar değil midir? HDP'yi MHP'ye tercih edecek kadar zıvanadan çıkan bu kimliksizler değil midir? Sokak edebiyatı son günlerde sık sık telaffuz edilmektedir. Biden'ın iktidarı devirme planlarının gündeme yansıması, parti kurmayın sokağa dökülün tavsiyesi, son derece uyanık olmamızı gerektirmektedir. Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon sunucuları ateşle oynamaktadır. Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkelenmesi gerekiyormuş. Hele bir çıksınlar sokağa da, görsünler anyayı Konya'yı, acıklı şekilde görsünler dünyanın kaç bucak olacağını, Hodri meydan. Türkiye, sokakta bulunmadı, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir.

"ASKIDA EKMEK VARDIR AMA SİZE SOKAKTA HAYIR YOKTUR"

Askıda ekmek kampanyamızı eleştirenlerin alayı ümidini sokağa bağlamıştır. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan haberimiz olmamış. Dünyanın her yerinde ekmek alamayan, ekmeğe ulaşamayan insanlar vardır. Nasıl olsa ekmek derdiniz yok, vatandaşlarımızla ilgili kaygınız da yok. Askıda ekmek vardır ama size sokakta hayır yoktur. Var diyorsanız sonuçlarını göze almaya hazırsınız.

MACRON'A: DİNİN SAHİBİ ALLAH'TIR, SENİN SAHİBİN KİM?

AB ülkelerine hakim olan Türk ve İslam düşmanlığı kaygı vericidir. Berlin'de Mevlana Camii'ne yapılan kalabalık polis operasyonu inançlarımıza adi bir suikast girişimidir. Hollanda Özgürlük Partisi'nin soysuz başkanı, Cumhurbaşkanına 'terörist' diyecek kadar alçalmıştır. Son zamanlarda Müslümanlara yönelik Fransa'da sergilenen ambargo ve ablukalar hepimizi derinden yaralamaktadır. İslam'ı yeniden yapılandıracaklarını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı cehaletin taşeronluğuna soyunmuştur. Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron'un kafa yoracak başka mesaisi yok mudur. Bu siyasi şizofren ne hakla İslam'ı yapılandırmayı hedef seçti. Allah katında kıyamete kadar geçerli olacak tek hak din İslam'dır. Dinin sahibi Allah'tır, Macron'un sahibi kimdir?

"ATEŞKES ALDATMADIR, OYALAMADIR, ZAMAN KAZANMADIR"

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da kahramanca mesafe almaktadır. Üç kent merkezinde, üç kasabada 150 civarında köy ile bazı önemli tepelerde işgal sonlandırılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'tür. İşgalci Ermenistan haksızdır, hukuksuzdur, teröristtir. Korkakça arkadan saldıran Ermenistan'dır. Bir yanda diyalog çağrısı yapan ülkelerin diğer yanda Ermenilere silah yardımı yapması tarihin şahit olduğu en korkunç ikiyüzlülüktür. İnsani ateşkesi ihlal eden bir kez daha Ermenistan olmuştur. Ateşkes aldatmadır, oyalamadır, zaman kazanmadır Vatan toprakları sonuna kadar mücadele ile alınacaktır.

HATAY'DAKİ PATLAMA

ABD büyükelçiliğinin, İstanbul başta olmak üzere birçok ilimiz ile ilgili uyarısı sonrası bu olayın olması kuşkularımızı artırmıştır. Vatandaşlarına kalabalıktan uzak durması konusundaki uyarıları ile ilgili bilgi ve belgeleri ülkemiz ile paylaşmadı ise art niyetli bir durum vardır. Terör ve terörizmi araç olarak kullanan çevreleri lanetliyorum.