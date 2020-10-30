Bahçeli'den deprem mesajı: Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası açıklama yaptı.

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Deprem enkazı altında kalan vatandaşlarımızın yaralı olarak kurtarıldıklarını söyleyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesellimiz şu ana kadar can kaybına dair herhangi bir bilginin kamuoyuyla paylaşılmamasıdır. Dileğimiz hiçbir kardeşimizin hayatını kaybetmemesidir.

Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin."