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  • Bahçeli'den deprem mesajı: Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum
30 Ekim 2020 Cuma 16:50 | Son Güncelleme:

Bahçeli'den deprem mesajı: Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum

Bahçeli'den deprem mesajı: Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum

Son Dakika Haberleri.. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesi'nin geniş bir alanında hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem milletimizi haklı olarak endişelendirmiştir." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası açıklama yaptı.

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesi’nin geniş bir alanında hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem milletimizi haklı olarak endişelendirmiştir. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde bazı binaların yıkıldığı da anlaşılmaktadır.

Deprem enkazı altında kalan vatandaşlarımızın yaralı olarak kurtarıldıklarını söyleyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesellimiz şu ana kadar can kaybına dair herhangi bir bilginin kamuoyuyla paylaşılmamasıdır. Dileğimiz hiçbir kardeşimizin hayatını kaybetmemesidir. Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin."
<p>Kurgu: <a href='mailto:kerim.yildirim@turkmedya.com.tr'>kerim.yildirim@turkmedya.com.tr</a> 

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