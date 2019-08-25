Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bahçeli: Şehit acımız ağır olsa da kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız

Bahçeli: Şehit acımız ağır olsa da kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız

Bahçeli: Şehit acımız ağır olsa da kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Şehit acımız ağır olsa da kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız” dedi.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Toprağı vatan yapan, coğrafyayı kahramanlıklarla yükselten, ne tarihe ne de engellere sığmayıp taşan aziz şehitlerimizdir, muhterem gazilerimizdir. Türk milletinin en büyük gücü şehitlik ve gaziliğe verdiği değer, bundan mülhem tavizsiz mücadele ruhudur. Milli varlığımızın devamlılığı, milli bekamızın güvenliği faziletli yüreklerin duruşuna, fedakâr nesillerin şuuruna bağlıdır. Şehitlerimiz böylesi bir duruşun anıtı, söz konusu şuurun tazimle anılacak nişanesidir. Elbette onlara çok şey borçlu olduğumuz sarih bir hakikattir” dedi.

Bahçeli, “Terörizm ülkemize musallat olmuş büyük bir melanet ve musibettir. Bu musibetin aşama aşama etkisizleştirilerek zaman içinde yok edilecek olması pek çok badireye ve müteessir hadiseye de yol açmaktadır. Ancak yılgınlığa düşmeyeceğiz, umutsuzluğa kapılmayacağız. Dün Hakkari Çukurca’da bir kahramanımızı şehit verdik. Bugün de, Irak’ın Kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında üç kahramanımız şehit düştü, yedi kahramanımız da yaralandı. Acımız büyük olsa da, hiçbir ihtimali ağırdan almamalıyız, kararlılığımızı tartışmaya açmamalıyız” dedi.

MHP Lideri Bahçeli paylaşımında, “Terörün kökü kazınmalıdır. İnanıyorum ki milli şeref, nefret ve intikam arzularıyla bezenmiş terör şerefsizliğini silip süpürecek, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde huzur ve güvenliği temin edecek, milli bekamız emniyete alınacaktır. İhanet kaybedecek, iman mutlaka kazanacaktır. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağolsun, vatan sağolsun. Unutulmasın ki, şehitler ölmez, vatan bölünmez” ifadelerini kullandı. 

(DHA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Vartolu tüm gelirini bağışladı
Beren Saat'e dudak uçuklatan ücret! Bölüm başına...
Onur Büyütopçu'dan Seda Sayan itirazı
'Fahriye'nin üzerine gitmeyin'
Polemik sürüyor: Medya maymunluğu yapma
<p>Erzincan merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde meyve ağaçlarının dallarında zıplay

Erzincan’da Sincaplar Renkli Görüntüler Oluşturdu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

300 filmi duyunca Cüneyt Arkın’ı kovmuşlar

Bu listeye bakmadan otomobil almayın! Ankara’nın seçkin fırsatlarını sizin için derledik...