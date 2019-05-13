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Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

Bahçeli, klasik otomobilini hediye etti

Klasik otomobillere düşkünlüğüyle bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mustang marka aracını MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 06 BJK 001 plakalı otomobili teslim alan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Sayın Genel Başkanımız Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin şahsımı onurlandırarak hediye olarak emanet ettiği mustang marka aracını elini öpüp hayır duasını alarak teslim aldım. Bu manevi hediye ailemizin en kutsal emanetlerinden sayılarak kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Rabbim Sayın Genel Başkanımıza uzun ömürler ihsan eylesin, başımızdan eksik etmesin. Ne Mutlu Türküm diyene, Ne mutlu Liderimizle yol arkadaşı olan tüm Ülküdaşlarımıza" ifadesini kullandı. 

İHA

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