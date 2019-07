Bahçeli'den çok sert sözler: Kılıçdaroğlu için çember daralıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden dönem bitti.' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi, "Çember daralıyor, suyu ısınıyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşma yaptı. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Türk milleti zorlu bir coğrafyayı, üzerinde hesap yapılan bereketli toprakları vatan yaptı. Bir vatana sahip olmanın ağır bedelleri vardı, bu bedeller de destanlaşan şehadetlerle ödendi.



Milli ruh asırları kavramış, cihanı kuşatmış, beşeriyeti kendisine hayran bırakmıştır. Türk milleti, üzerinde yaşadığı aziz vatana tutunarak geleceğin yol haritasını çizmiştir.



Hükmedilen değil hükmeden, istikamet verilen değil istikamet veren ülke olmanın hedefiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Tarih şuuru varsa gelecek vizyonu canlı bir resim gibi önümüzde duracaktır.



"SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ GEREKİYORDU"



Türk milletinin birinci hedefi bekasını korumak olmalıdır.



15 Temmuz'da yaşananlar tarihimizin çağrısını tekrar hatırlatmıştır. Demek ki Türk vatanını işgal emelleri hala bitmemiştir. Demek ki küresel odakların mütecaviz akımları hala kesilmemiş, daha doğru bir ifadeyle kesilmeyecektir. Bu nedenle hükümet sisteminin değişmesi gerekiyordu. Siyasetteki itiş-kakış son bulmalıydı. Kutuplaşma en aza çekilmeliydi. Cephe siyaseti değil, kaynaştırıcı bir anlayışın kök salması temin edilmeliydi.



Parlamenter sistemden kaynaklanıp siyaset hayatımızı doğrudan kuşatan krizlerin milli mutabakatla bitirilmesi, değilse bile azaltılması en acil gündemdi.



Tarihimize ve kültürümüze en uygun modele intikal sağlanmış, Türkiye Cumhuriyeti de 3. evresine eklemlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milli misyon ve vizyonumuzla 2053 ve 2071 hedeflerimizi zemin hazırlayacaktır.



Biz karanlığı gördük, bunu dert ettik sonra da bir mum yakıp etrafı aydınlattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin teminatıdır. Yeni sistemi alışma evresi de son derece uyumlu geçmiştir. Hükümet krizleri yoktur, koalisyon çatlakları yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin önünü açmıştır. Kararların alınmasını kolaylaştırmış, devlette çift başlılığı neşter vurmuştur. Yeni sistemle birlikte kalıcı siyasi istikrarın kilidi açılmıştır.



"O DÖNEM BİTTİ"



Sayın Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, cumhuriyet tarihinde bize tek tarafsız cumhurbaşkanı göstersin. Devlet demek hukuk demektir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Bununla birlikte her devlet adamı hukuka uymakla mükelleftir.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden dönem bitti."



"KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇEMBER DARALIYOR"



Sayın Kılıçdaroğlu'nun kıvranması amaçsız ve çarpık siyaset hastalığıdır. CHP Genel Başkanı şafak vakti başka karanlık basınca başka konuşmaktadır. Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum. Gidişat hayra alamet değildir. Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor. İstanbul'un yeni belediye başkanı da boş zamanında makamına uğrarken, geri kalan zamanlarında üstüne vazife olmayan her işi yapmaktadır.



15 Temmuz milattı. Tanzimat dönemindeki hataları tekrarlayamazdık. Milli bekamıza pusu kuran alçaklarla mücadele etmekten korkmadık, kaçmadık. Aynı yoldan farklı sonuca ulaşılacağını düşünemeyiz. Kendi içimizde bir olmazsak, bölünüp parçalanmamız kesindir."



"ÜSTÜNE VAZİFE OLMAYAN HER İŞİ YAPMAKTADIR"



"İstanbul'un yeni belediye başkanı boş zamanlarında makamına uğrarken geri kalan zamanlarında üstüne vazife olmayan her işi yapmaktadır."



MERKEZ BANKASI'NDAKİ DEĞİŞİM



Merkez Bankası Başkanı hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır. Görevini layıkıyla yapan kalır, yapamayan gider. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir. CHP'nin ganimet avına çıkması art niyetlidir. CHP inkar etse de Türk ekonomisi saldırı altındadır.



BM'NİN PKK İLE SKANDAL SÖZLEŞMESİ



"BM'nin bir terör örgütünü kabul etmesi insanlık vicdanını hayal kırıklığına uğratmıştır."