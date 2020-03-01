Bahar Kalkanı Harekatı nedir? İdlib Bahar Kalkanı Harekatı son dakika haberleri

Bahar Kalkanı Harekatı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bahar Kalkanı Harekatı nedir? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan harekatın ismini açıkladı. Bakan Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürülmekte olduğunu aktardı. Akar açıklamasında, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir." cümlesine yer verdi.

BAHAR KALKANI HAREKATI SON DAKİKA HABERLERİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürülmekte olduğunu söyledi.

Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

"Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir." ifadelerini kullanan Akar, "Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır." şeklinde konuştu.

Akar, "(İdlib) Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diyerek, "Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN-PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, 5 Mart Perşembe günü Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.

MACRON’DAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron'la telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmenin ardından Macron, Rusya'ya Suriye'nin kuzeybatısındaki saldırılara derhal son vermesi çağrısında bulundu.

BAHAR KALKANI HAREKATI NEDİR?

İdlib'de 34 askerin şehit olmasının ardından başlatılan operasyonun adını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı. Harekatın adı Bahar Kalkanı oldu.