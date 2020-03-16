Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yemeliyiz? Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içinde tüm dünyaya yayılan Koronavirüs Türkiye’de de 18 kişide görüldü. Vatandaşlar, virüse yakalanmamak için arama motorlarında sık sık Bağışıklık sistemi güçlendirmek için ne yemeliyiz? Sorusu hakkında bilgi almak istiyor. Uzmanlar bol su tüketiminin yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Koronavirüs’e karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENİR?

Güçlü bir bağışıklık sistemi en çok merak eden konular arasında yerini aldı. Bağışıklık sisteminiz dahil vücudunuzun her parçası, çevresel etkilerden korunarak daha iyi çalışır ve bunları desteklemek için aşağıdaki sağlıklı yaşam stratejileri ile desteklenir:

Sigara içmeyin

Yüksek proteinli meyve ve sebzeler tüketin

Düzenli egzersiz yapın

Sağlıklı kilo verin

Alkol kullanıyorsanız azaltın ya da bırakın

Yeterli uyku uyuyun

Ellerinizi sık sık yıkamak ve etleri iyice pişirmek gibi enfeksiyonları önleyici tedbirleri alın.

Stresi en aza indirmeye çalışın.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YEMELİYİZ?



SEBZELER: Bu sebzelerin en önemlileri lahana, karnabahar, turp, sarımsak ve soğandır. Mantar, ıspanak, maydanoz ve kırmızı pancar bağışıklık sitemini güçlendiren diğer sebzelerdir.

MEYVELER: Bağışıklık sistemine güç veren meyvelerin ilk sırasında portakal-limon- greyfurt-mandalina, yani turunçgiller yer alır. Bu listeye yeni dâhil olan meyveler ise nar ve muzdur.

KURUYEMİŞLER VE YAĞLI TOHUMLAR: Bağışıklığı güçlendiren kuruyemişlerde ilk sırada badem vardır. Listeye fındık ve cevizi de eklemeniz uygun olur. Ancak yüksek kalorili olduklarından dikkatli tüketilmelerinde fayda var. Keten tohumu yağlı tohumlar içinde Omega-3’ten zengin yapısı nedeniyle en güçlü olanıdır. Değişik alternatif isterseniz Chia Tohumunu da deneyebilirsiniz. Onu ayçiçeği çekirdeği izler.

ŞALGAM VE BOZA: İkisi de probiyotik ve prebiyotik zengini geleneksel besinlerdir. Yaz kış tüketilebildiği için şalgam biraz daha şanslıdır. Ayrıca şalgamın antioksidan gücü de bozadan daha fazladır.

ÇAY: Yeşil veya geleneksel siyah çay, hangisini içerseniz için ikisi de bağışıklık dostudur. Bu listeye ıhlamur, zencefil ve tarçın çayını da ekleyebilirsiniz.

PREBİYOTİK GIDALAR: Olgunlaşmamış muz, bamya, pırasa, elma, yer elması, pancar, kereviz bence en önemlileridir.

YOĞURT: Probiyotik bakteriler, proteinler, D ve B vitaminleri, kalsiyum ve diğer vitaminlerden zengin yapısı, içindeki omega-3 gibi süper yağlarla birleşince yoğurt otomatik olarak birinci sıraya yerleşiyor.

KEFİR: Tam bir “probiyotik bombası" olarak bilinen kefir en güçlü, en etkili bağışıklık güçlendirici içecektir.

TURŞULAR: Turşuların hepsi güçlü birer bağışıklık dostudur.

BALIK: Omega-3 yağlarından zengin yapısı, kaliteli proteinlere sahip oluşu, D vitamini, fosfor ve kalsiyum zenginliği “bağışıklık dostu besinler” sıralamasında balığı önemli ve ayrı bir konuma getirir.