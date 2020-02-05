'Bağış karşılığı vergi imtiyazı gerçek dışı'

Şartlı bağış tartışmalarına açıklık getiren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Başkent Gaz, Kızılay’a bağış yaparak vergide bir imtiyaz elde etmedi. Vatandaşlarımız müsterih olsun” dedi, şu açıklamayı yaptı:

10 MİLYARDA 50 MİLYON: 2015’ten 2019’a kadar sadece 5 iş insanı ve 11 şirket “özel şart” öne sürerek bağış yaptı, bu da 5 yıllık dönemde kuruma bağışlanan toplam 10 milyar liranın sadece 50 milyon 852 bin lira civarındaki kısmı kapsıyor.

ÖĞRENCİLERE BURS: 50 milyon liranın yaklaşık 8 milyon lirası öğrencilere destek, 7 milyon lirası okul yardımlarına destek, yaklaşık 3 milyon lirası şehit ailelerine destek, yaklaşık 30 milyon lirası ise yurt yapımı için bağışlandı.

SÜREKLİ BAĞIŞÇI: Kızılay’ın vergi kaçırmak isteyen şirketlere aracılık ettiği iddiası son derece çirkin. Başkentgaz Kızılay’ın düzenli ve sürekli bağışçısı. Kurum uzun zamandır Kızılay üzerinden öğrencilere burs, şehit ailelerine destek veriyor.

İMTİYAZ YOK: Başkent Gaz’ın 2018 vergi matrahları incelendiğinde Kızılay’a yapmış olduğu yardımların yüzde 5 bareminin altında olduğu görülecektir. Şirket, bu bağışı doğrudan Ensar Vakfına da, Kızılay’a da yapsa, devlete verdiği vergide bir değişiklik olmamaktadır. Başkent Gaz, Kızılay’a bağış yaparak vergide bir imtiyaz elde etmemiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun.

‘PARA TURKEN VAKFI’NA PEYDERPEY GÖNDERİLDİ’

Ensar Vakfı, “8 milyon dolar nerede?” diye soran CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a dekontlarla cevap verdi:

7 MİLYON 880 BİN DOLAR: Bağışçı şirket şartlı bağışını, 29 Aralık 2017’de Kızılay’a göndermiştir. Vakfımızın hesaplarına bağış 19.02.2018’de 7 milyon 880 bin ABD doları olarak gelmiştir.

4 SEFERDE HAVALE: Bu meblağ yurt inşaatının yapım süreci doğrultusunda yüklenici firma hakedişlerine göre peyderpey TURKEN Vakfı’na gönderilmiştir. 05.11.2018’de 2.000.000,00 dolar 11.12.2018’de 2.000.000,00 dolar, 14.01.2019’da 2.000.000,00 dolar, 15.02.2019’da 1.964.276,62 doları olmak üzere 7.964.276,62 ABD doları TURKEN Vakfı hesaplarına gönderilmiştir.