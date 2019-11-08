'Bağdadi'nin sırları çözülüyor'

Macaristan’a hareketi öncesi önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturduğuna belirterek şöyle konuştu: “Harekatın ilk anlarından itibaren Türkiye ile güçlü bir dayanışma sergileyen dost devletlere teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı şekilde teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri de unutmayacağız. Ülkemiz harekatla 8 yıllık kirli planları, 8-9 günde paramparça etmiştir.”

“ABD’ye yapacağımız ziyareti çok farklı bir dönemde yapıyoruz. Üstelik de ABD 33 bin tır araç, gereç, silah, mühimmat gönderdi. Bunları yüz yüze görüşmek başka bir şey, telefonla bunu yapmak başka bir şey. Trump ile telefon görüşmemizde bu değerlendirmeleri yüz yüze yapmamızın çok daha isabetli olacağı fikrinde mutabık kaldık. ABD teröristlerin 120 saat içinde çekileceği sözünü verdi ama bu gerçekleşmiş değil. Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat geçti şu an itibarıyla o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Teröristler hala Suriye Milli Ordusu’na saldırıyor. SMO da misliyle cevap veriyor. Bu (dün) sabah SMO’dan 11 şehit var. Karşı tarafta çok daha fazlası öldürüldü.”

13 YAKINI DA ARTIK ELİMİZDE

"DEAŞ’ın lideri Bağdadi’nin tüm yakın çevresi ülkemize yerleşmenin gayreti içerisinde. En son Azez’de ablası, eşi ve çocuğunu yakaladık. Eşi yaklaşık 1,5 yıldır elimizdeydi. Fakat şimdi olay daha da genişledi. Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi de elimizde. Bağdadi’nin eşinin yanında DNA’sı doğrulanmış çocuğu da var. Bunların hepsini geri gönderme merkezlerimize alıyoruz. Karar, Adalet Bakanlığımızda.”

MUTABAKATTAN GERİ ADIM YOK

“ABD ve Rusya ile yapılan mutabakattan geri adım atmayız. Trump ile de görüştük, Putin’le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim. ABD seyahatinde Trump’la değerlendirme fırsatını bulacağız. En zor şartlarda bile görüşme yapmak zorundayız. Temennim odur ki bir an önce neticeye kavuşalım. Silahlı kuvvetlerimiz ve bakanlıklarımız, bu tablo üzerinde sürekli çalışıyor ve atacağımız adımları belirliyoruz.”

Ziyarete biz karar veririz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 13 Kasım’daki ABD ziyaretine ilişkin destek açıklamalarına teşekkür eden Başkan Erdoğan, CHP ve İYİ Parti’nin eleştirilerine cevap verdi: “Müsaade etsinler de ‘Gidilmesi mi gidilmemesi mi faydalı’ biz değerlendirelim. Bu konuları ekibimle çok geniş kapsamlı değerlendirdik. Trump ile görüşme sonrası kararımızı verdik.”

76 BİN DEAŞ’LININ GİRİŞİ YASAKLANDI

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’nin DEAŞ ile etkin mücadele etmiyor” şeklindeki ifadelerine rakamlarla cevap verdi: “Bugüne kadar Türkiye’ye giriş yasağı konulan DEAŞ’lıların sayısı 76 bin. Sınır dışı edilen DEAŞ’lıların sayısı 7 bin 550, hapishanelerimizde şu anda bin 149 DEAŞ’lı militan var. Suriye’deki DEAŞ kamplarından kaçıp ülkemizde yakalanan DEAŞ’lı sayısı 270. Fırat Kalkanı Harekatı’nda da El-Bab’da 3 bin 500 DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi. Kılıçdaroğlu, dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye’nin vermiş olduğu bu mücadeleyi de takdir etmesini de bil.”

UEFA’YA ‘SELAM’ TEPKİSİ

MehmetçiK'e selam gönderen sporculara açılan soruşturmalar hakkında konuşan Başkan Erdoğan UEFA’ya sert tepki gösterdi: “Bizim sporcularımızın, Mehmetçiğe selam durması onların en tabii hakkıdır. Bunu Macron’un bir sporcusu Macron’un karşısında yaptığı zaman herhangi bir müeyyide işletmiyorsunuz ama olay Türkiye olunca hava değişiyor. UEFA provokatif politik davranış görmek istiyorsa öncelikle sporcularımız hakkında aldığı kararlara baksın. UEFA’nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz.”