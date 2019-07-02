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  3. Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek öldü

Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek öldü

Bölge İdare Mahkemesi'nin ikinci katından düşerek öldü

Son dakika haberine göre, Bağcılar'da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi binasının ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek,  saat  14:30 sıralarında adliyenin ikinci katından düştü.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.  Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

(DHA)

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