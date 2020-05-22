Bağcılar'da 12 bin aileye gıda yardımı yapıldı

Her yıl Ramazan Ayı’nda gerçekleştirdiği “Sosyal yardım” uygulamalarıyla yardıma muhtaç kişilere destek veren Bağcılar Belediyesi, aynı çalışmayı bu sene de sürdürdü. Ramazan ayı öncesinde ilçede ikamet eden yoksul, engelli ve kimsesizler belirlendi. Ardından belediye ekipleri, hazırladıkları plan doğrultusunda gıda kolilerini tespit edilen adreslere götürdü. Şu ana kadar 10 bin aileye gıda yardımı yapıldı. Bunun yanında zor durumdaki kimsesiz bin kişi ile sağlık çalışanı 110 kişiye de her gün sıcak iftar yemeği ve sahurluk yiyecek veriliyor.

VEFA’YA BÜYÜK DESTEK

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen “Vefa İletişim Merkezi” projesine de destek veriyor. 155’i arayarak kayıt yaptıran vatandaşların talep ettiği gıda ve temizlik ürünleri evlerine kadar ulaştırılıyor. Bugüne kadar 20 bin haneye 1000’er TL para ve 2 bin haneye de yardım kolisi götürüldü.

RAMAZAN AYI PAYLAŞMAKTIR

11 ayın sultanı Ramazan’ın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en çok yaşandığı ay olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ramazan ayı, paylaşmak, muhtaçları gözetmek, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaktır. Biz de bu mübarek günlerde ilçemizdeki hemşehrilerimizin maddi ve manevi olarak yanında oluyoruz” dedi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yapılan bu çalışmalar Ramazan ayı sonuna kadar sürecek.