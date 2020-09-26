  • $7,6604
  • 8,9115
  • 458.493
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
26 Eylül 2020 Cumartesi 07:32 | Son Güncelleme:

BAE F-35 satın alıyor! ABD'ye resmen başvuru yaptı

BAE F-35 satın alıyor! ABD'ye resmen başvuru yaptı
AA

İsrail ile Filistin'e ihanet anlaşması imzalayan BAE, F-35 alabilmek için ABD'ye resmen başvuru yaptığı bildirildi.

İsrail'le, Filistin'e ihanet anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), F-35 savaş uçaklarını satın alabilmek için ABD'ye resmi başvurusunu yaptığı bildirildi.

Bloomberg'in adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, BAE'nin İsrail'le anlaşmadan bir hafta sonra söz konusu başvurusunu resmen ilettiği kaydedildi.

Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "potansiyel silah satışlarına ilişkin" açıklama yapmaktan kaçınırken, İsrail'in silah kapasite üstünlüğünün korunacağı konusunda güvence verdiklerine atıf yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmışlar, İsrail ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn, ABD'nin ara buluculuğunda Beyaz Saray'da gerçekleştirilen törende "normalleşme" anlaşmasına imza atmıştı.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>Burak Özçivit'ten oğ

Bir Dakikada Magazin

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Gaziantep'te TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor

Göbeklitepe'de sıcak hava balonuyla tanıtım uçuşu gerçekleştirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.