BAE casusu Zaki Hasan'ın boğulma sonucu öldüğü ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yakaladığı iki Birleşik Arap Emirliği uyruklu casustan biri cezaevinde ölü bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismi olarak görülen casusun ölümü, "cinayet mi, intihar mı?" tartışmalarına yol açtı. tv100 bu tartışmalara son noktayı koydu ve casusun ölümü ile ilgili adli tıp raporunu ele geçirdi.

BULGULAR TEK TEK AÇIKLANDI

Adli Tıp, aynı zamanda Filistin pasaportu da bulunan casus Zaki Hasan'ın otopsi sonucunda elde edilen tüm bulguları tek tek açıkladı.

Raporda; sağ ve sol tırnaklarda bulunan DNA’lar, Zaki Hasan’ın DNA’sı ile uyumlu olduğu, boynundaki tüm belirtilerin de boğulma sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Adli Tıp Kurumu casus Zaki Hasan'ın otopsi raporunu “Kişinin ölümünün asılma sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildirir rapordur” ifadeleriyle sonlandırdı.

Casusun ölümündeki neden bu raporla aydınlanmış oldu.

(Süperhaber)