Babasını öldürüp intihar süsü verdi! İşadamının katili küçük kızı çıktı

İzmir Buca’da 24 Mart sabahı polisi arayan bir kadın, eşinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine giden ekipler, elinde kendisine ait silahı tutan işadamı Zafer U.’yu başından vurulmuş halde buldu. İntihar ettiği değerlendirilen adamın eşi P.U. ile kızları N.U. (16) ve İ.U. (18) sorguya alındı. 16 yaşındaki N.U., sabah uyanıp üst kata çıktığını, babasını koltukta kanlar içinde bulduğunu söyledi. P.U. da küçük kızının anlattıklarını doğruladı.

‘KÖTÜ DAVRANIYORDU’



İzmir Adli Tıp Kurumu uzmanları, maktulün kafatasındaki mermi giriş açısından olayın cinayet olduğunu saptadı. Anneyle kızları gözaltına alındı. Babasının kendisine kötü davranıp hakaret ettiğini öne süren N.U., cinayeti itiraf etti. Gece koltukta uyuyan Zafer U.’yu kendi silahıyla başından vurduğunu, tabancayı eline tutuşturup intihar süsü verdiğini, sabah da her şeyi annesine anlattığını söyledi. Katil zanlısı, mahkemece tutuklandı.