Babası vefat eden Yarbay'dan müthiş fedakarlık... 'Gemimi bırakıp cenazeye gidemem'

TCG Gediz, TCG Gemlik, TCG Gelibolu ve TCG Giresun fırkateynleri ile TCG Yb. Kudret Güngör lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu’nun Orta Akdeniz’deki görevi devam ediyor. Görev sırasında donanmaya yakıt ve ikmal desteği sağlayan TCG Yb. Kudret Güngör gemisinin komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi, kanser tedavisi gören babası Fahrettin Çelebi’nin vefat ettiği haberini aldı. Açık denizdeki görevine devam eden Yarbay Çelebi’ye babasının vefat haberi uydu muhabere sistemi üzerinden iletildi.

‘GEMİMİ BIRAKAMAM’

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Yarbay Çelebi’nin babasının cenazesine katılabilmesi için gerekli planlamaları yaptı. 22 Mayıs tarihinden bu yana açık denizlerdeki görevine devam eden Yarbay Çelebi ise görevi süren gemisini ve personelini yalnız bırakmak istemediğini, bu nedenle babasının İstanbul’daki cenazesine katılamayacağını belirtti.

BAKAN AKAR ARADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Deniz Yarbay Kemal Çelebi’yi telefonla aradı. Yarbay Çelebi’ye başsağlığı dileyen Bakan Akar, şunları söyledi: “Senin bir evlat olarak bağrına taş basıp ‘vazife’ diyerek geminin sevk ve idaresi için büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla görevinin başında kalman tüm komutanlarınla birlikte bizleri de duygulandırdı. Seni en samimi duygularla kutluyoruz. Sağ ol, var ol. Senin gibi kahraman, fedakâr arkadaşlarımızla görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz.