Babanın sırtındaki yükü kaymakam üstlendi

Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp, çaylardan geçen Okuyucu, okul çıkışı da onları alıp aynı yoldan dönüyor. Servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulmasını isteyen babanın talebine Karlıova Kaymakamlığı kayıtsız kalmadı. Kaymakamlık Peri Çayı üzerine köprü inşaatına başladı, öğrencilerin geliş- gidişleri için ücretsiz araç tahsis etti.