Baba üstte tedavide kızı alt katta görevde

Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli maden işçisi Şanver Aktağ, öksürük, ateş ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle 2 ayrı hastaneye başvurdu. Şikayetleri geçmeyince de kızı Selda Aktağ’ın görev yaptığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne gitti. 13 Nisan’da tedaviye tedaviye alınan Şanver Aktağ üst katta yatarken, acil serviste görevli Selda hemşire ise var gücüyle çalışmaya devam etti.

‘KIZIM MORAL OLDU’

Şanver Aktağ, yapılan 3 testin negatif çıkması üzerine 20 Nisan’da taburcu edildi. Ereğli’deki evlerine dönerek karantinaya giren Şanver Aktağ’ı, kızı Selda Aktağ izinli gününde ziyaret etti. Aktağ, sağlık çalışanlarının özverili çalışmasına tanık olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Kızım bu süreçte çok destek verdi. Diğer kızım da refakatçi olarak yanımda kaldı. Şimdi evde karantina sürecim var.”