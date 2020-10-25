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  • Aziz Sancar Müzesi olacak... Tarihi konağın restorasyonu tamamlandı
25 Ekim 2020 Pazar 23:30 | Son Güncelleme:

Aziz Sancar Müzesi olacak... Tarihi konağın restorasyonu tamamlandı

Aziz Sancar Müzesi olacak... Tarihi konağın restorasyonu tamamlandı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup büyüdüğü ve 2 yıl süreyle doktorluk yaptığı Mardin'in Savur İlçesi'ndeki 3 katlı 36 odalı tarihi konağın müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Konakta Prof. Dr. Sancar’a ait oda çalışma odası olarak tasarlanıp, günümüze kadar yer aldığı bilimsel çalışmalar, çalıştaylar, Nobel Ödülü görselleri sergilenecek. 

Prof. Dr. Sancar’ın kuzeni Mahmut Sancar, “Nobel’in temellerinin atıldığı yer burası. Müze yapılması başta ilçemiz olmak üzere Mardinimizin turizmine büyük bir katkı sağlayacak. Bu müze öğrencilere önemli bir ilham kaynağı olacak” diye konuştu.

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