Aziz Sancar Müzesi olacak... Tarihi konağın restorasyonu tamamlandı

Konakta Prof. Dr. Sancar’a ait oda çalışma odası olarak tasarlanıp, günümüze kadar yer aldığı bilimsel çalışmalar, çalıştaylar, Nobel Ödülü görselleri sergilenecek.

Prof. Dr. Sancar’ın kuzeni Mahmut Sancar, “Nobel’in temellerinin atıldığı yer burası. Müze yapılması başta ilçemiz olmak üzere Mardinimizin turizmine büyük bir katkı sağlayacak. Bu müze öğrencilere önemli bir ilham kaynağı olacak” diye konuştu.