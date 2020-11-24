24 Kasım 2020 Salı 01:59 | Son Güncelleme:
Aziz Sancar Genceli Hatice'ye sahip çıktı
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Ermenistan ordusunun Gence'ye roketli saldırısında ailesini kaybeden 3 yaşındaki Hatice Şahnezerova'nın eğitimine destek için bağışta bulundu.
ABD’de yaşayan Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Ermenistan’ın balistik füzelerle Gence kentine düzenlediği saldırıda ebeveynlerini kaybeden Hatice Şahnezerova’nın eğitimi için maddi yardımda bulundu.
FONA DESTEK VERDİ
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Sancar’ın, mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi. Haberde, Sancar’ın, Ermenistan’ın 17 Ekim’de Gence’ye düzenlediği füze saldırısında anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Hatice’nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi.