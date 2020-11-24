Aziz Sancar Genceli Hatice'ye sahip çıktı

ABD’de yaşayan Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar, Ermenistan’ın balistik füzelerle Gence kentine düzenlediği saldırıda ebeveynlerini kaybeden Hatice Şahnezerova’nın eğitimi için maddi yardımda bulundu.

FONA DESTEK VERDİ



Azerbaycan Devlet Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Sancar’ın, mağdur olan çocukların eğitimi için fonların kurulmasının faydalı olabileceğini önerdiği belirtildi. Haberde, Sancar’ın, Ermenistan’ın 17 Ekim’de Gence’ye düzenlediği füze saldırısında anne ve babasını kaybeden 3 yaşındaki Hatice’nin eğitimi için açılan hesaba bağışta bulunduğu bildirildi.