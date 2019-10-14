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  3. Azez'i kana bulayan PYDli teröristler yakalandı

Azez'i kana bulayan PYDli teröristler yakalandı

Azez'i kana bulayan PYDli teröristler yakalandı

Suriye’nin Azez ilçesinde bombalı saldırı düzenleyerek 1 kişinin ölümüne, 20 kişinin yaralanmasına neden olan PKK/PYD’li 2 terörist yakalandı.

Kilis’in karşısındaki Azez ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı iki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, Azez Emniyet Müdürlüğü yerel istihbarat birimi görevlileri ve Türk danışman polis görevlileri ile birlikte koordineli olarak yaptığı çalışma sonunda yakalandı. İfadesi alınan 2 terörist, Azez’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.  (İHA)

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