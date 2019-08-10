Azez'de bayramı kana bulayacaklardı: 5 canlı bomba yakalandı 

Azez Emniyeti ve Türk danışman polislerinin operasyonuyla Azez otogarında yakalanan iki kadın terörist sorgularında kendilerine yardım eden üç kişinin adını verdi. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi.

Afrin üs bölgesinde 2 Mehmetçik yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristlerce, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Afrin’deki bir üs bölgesine tanksavar roketiyle düzenlenen saldırıda iki aske-rin yaralandığı, saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen terör hedeflerinin vurulduğu bildirildi.