28 Eylül 2020 Pazartesi 12:00 | Son Güncelleme:
Azerbaycanlı spiker o anları anlattı: "Türkiye'ye sonsuz teşekkürler"
Karabağ'da Ermenistan işgalindeki bölgelerin kurtarılması gelişmesini canlı yayında gözyaşlarıyla duyuran Azerbaycanlı spiker Jale Hesenli o anları anlattı.
Azerbaycanlı spiker, Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri almasını gözyaşlarıyla anons etmişti. Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri Jale Hesenli, TRT Haber'e konuştu.
30 yıl sonra vatan topraklarına kavuştuklarını belirten Hesenli, "Kulağıma oraların kurtulduğunu söyleyince kendime hakim olamadım. Türkiye'ye sonsuz teşekkürler. Kardeş olduğumuzu yine gösterdiler." ifadelerini kullandı.