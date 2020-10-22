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  • Azerbaycan'ın "İti kovan" isimli kamikaze İHA'larının seri üretimine başlandı
22 Ekim 2020 Perşembe 10:35 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'ın "İti kovan" isimli kamikaze İHA'larının seri üretimine başlandı

Azerbaycan'ın "İti kovan" isimli kamikaze İHA'larının seri üretimine başlandı
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in işgalci Ermenistan ordusu için söylediği "Onları iti kovar gibi kovuyoruz" ifadelerine dayanarak "İti kovan" isminin verildiği yeni tip kamikaze İHA'ların seri üretimine başlandı.

Azerbaycan'da yeni tip kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) seri üretimine başlanıldı.

AA'nın Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, tahrip gücü daha fazla ve yeni tip İHA'ların seri üretimine geçildiği bildirildi.

Yeni İHA'lara, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir açıklamasında, Ermenistan ordusu için söylediği "Onları iti kovar gibi kovuyoruz" ifadelerine dayanarak "İti kovan" ismi verildi.

Hazır olan yeni İHA'ların, Azerbaycan ordusuna teslim edildiği kaydedildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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