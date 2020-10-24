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  • Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı operasyonları hız kesmeden sürüyor! Önemli iletişim hatları kontrol altına alındı
24 Ekim 2020 Cumartesi 09:40 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı operasyonları hız kesmeden sürüyor! Önemli iletişim hatları kontrol altına alındı

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı operasyonları hız kesmeden sürüyor! Önemli iletişim hatları kontrol altına alındı

Azerbaycan ordusunun operasyonları gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde devam ederken, işgalci Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasının imha edildiği, önemli iletişim hatlarının kontrol altına alındığı ve önemli tepelerin işgalden kurtarıldığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi.

AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, operasyonlar gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdü.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

İşgalci Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

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