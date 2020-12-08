08 Aralık 2020 Salı 14:42 | Son Güncelleme:
Azerbaycan'daki hazırlıklar sürüyor... Türk komandosundan "zafer yürüyüşü"
Azerbaycan'da 10 Aralık'ta kutlanacak olan zafer etkinlikleri için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği programda, kahraman Türk komandolarımız zafer yürüyüşü gerçekleştirecekler. Provalar esnasında şimdiden Bakü sokakları "Vatan sana canım feda" marşı ile yankılandı.
Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü büyük zafer için kutlama programı gerçekleştirilecek. Türk komandoları da programda zafer yürüyüşüne katılacaklar. Zafer kutlamalarına Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
Azerbaycan'a giden kahraman Türk komandolarımız, zafer yürüyüşü için başkent Bakü'de prova yaptı.
Prova esnasında tüm Bakü sokakları "Vatan sana canım feda" marşıyla yankılandı.