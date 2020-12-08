Azerbaycan'daki hazırlıklar sürüyor... Türk komandosundan "zafer yürüyüşü"

Azerbaycan'da 10 Aralık Perşembe günü büyük zafer için kutlama programı gerçekleştirilecek. Türk komandoları da programda zafer yürüyüşüne katılacaklar. Zafer kutlamalarına Başkan Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Azerbaycan'a giden kahraman Türk komandolarımız, zafer yürüyüşü için başkent Bakü'de prova yaptı.

Prova esnasında tüm Bakü sokakları "Vatan sana canım feda" marşıyla yankılandı.