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27 Eylül 2020 Pazar 17:52 | Son Güncelleme:

Azerbaycan'da ordu Murovdağı'nı işgalden kurtardı

Azerbaycan'da ordu Murovdağı'nı işgalden kurtardı
AA

Azerbaycan ordusunun Goranboy yönünde gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrasında Murovdağı kurtarıldı.

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda, Murovdağ zirvesinde kontrolü ele geçirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvenin ele geçirilmesi ile işgal altındaki bölgeleri Ermenistan'la birleştiren kara yolu Azerbaycan ordusu tarafından izlenebilecek.

Zirvede kontrolün sağlanması, Ermenistan'dan işgal altındaki Kelbecer ve Ağdere'ye askeri yük taşınmasını önlemeye olanak sağlıyor.

Azerbaycan ordusunun operasyonu sürüyor.

<p>Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yanıt gecikmedi

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