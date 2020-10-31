Azerbaycan uyardı: Ermenistan fosfor bombası kullanabilir

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Ordusu'nun çatışma bölgesine fosfor içeren mühimmat getirdiğini bildirdi. Ermenistan'ın söz konusu mühimmatı getirme amacının Azerbaycan ordusuna karşı kullanmak olduğunun varsayıldığı kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlığın açıklamasında, işgal altındaki Hocavend istikametinde konuşlu Ermenistan ordusunun 1'inci kolordusuna bağlı 37. tümenin 3. motorize alayı birimlerince, büyük miktarda fosfor bombası getirildiği yönünde istihbarat alındığı belirtildi.

"AZERBAYCAN KULLANDI" ALGISI

Bombaların bölgeye, "Azerbaycan tarafından kullanıldığı algısı" oluşturmak için getirilmiş olmasının da ihtimaller arasında bulunduğu ifade edildi.

Ermenistan'ın dünden itibaren Azerbaycan'ın beyaz fosfor içeren bombalar kullandığına dair yalan haberler paylaşarak gelecek provokasyonlar için zemin oluşturmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunda yasaklı hiçbir silahın bulunmadığı vurgulandı.