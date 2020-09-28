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28 Eylül 2020 Pazartesi 11:50 | Son Güncelleme:

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti

Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti.

Azerbaycan, Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

<p>Kardeşler arasındaki kıskançlıklar, oldukça sık rastlanan ve anne babaları zorlayan durumlardır.

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