Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eyvazov AKŞAM TV'ye konuştu: Türkiye'nin desteği çok önemli

Azerbaycan ordusunun operasyonları karalılıkla yürüttüğünü söyleyen Eyvazov, “Ermeni provokasyonuna son vermek ve 27 senedir işgal altındaki topraklarımızı kurtarmak için operasyon başlattık. Ermenistan’ın yalvarışlarına ateşkesle cevap verdik. Ama her defasında ateşkesi bozdular.” şeklinde konuştu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, AKŞAM TV’nin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. “Sahada kararlılık” mesajı veren Eyvazov, Azerbaycan ordusunun sahada ilerlediğini söyledi.

ERMENİSTAN TERÖR GRUPLAYLA İŞ BİRLİĞİ HALİNDE

Ermenistan’ın terör gruplarıyla iş birliği halinde olduğunu belirten Anar Eyvazov, “Ermeni cesetlerinin içinde yabancı pasaportlu insanlar gördük. Buna hiç şaşırmadık, Ermenistan’ın terörü destekleyen bir devlet olduğunu zaten biliyoruz.” dedi.

ERMENİSTAN ÇOCUKLARI SAVAŞCI OLARAK KULLANIYOR

Ermeni ordusunun içinde terör gruplarının olduğuna dikkat çeken Eyvazov, “Ermenistan ASALA gibi terör teşkilatlarıyla dünyada ırkçı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyon sürecinde sahada karşımıza farklı insanlar çıkıyor. Ermenistan ordusunun içinde paralı askerler ve terör grupları var. Ermeniler çocukları bile savaşçı olarak kullanıyor. Karşımıza çıkan videolarda bunları izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR

Ermenistan’ın savaş suçu işlediğinin altını çizen Anar Eyvazov, şöyle konuştu:

“Ermenistan da savaş suçu işlediğini biliyor. Tüm dünyada bunları görüyor maalesef buna karşılık vermiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev’in ve onun yardımcısı Hikmet Hacıyev’in de Ermenistan ordusunun içinde yabancıların olduğunu defalarca söyledi. Azerbaycan ordusu olarak operasyonlarımıza devam ediyoruz.”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov, Azerbaycan için Türkiye’nin desteğinin çok önemli olduğunu dile getirdi.