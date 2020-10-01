01 Ekim 2020 Perşembe 00:03 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu... İşgalci Ermenistan'ın 200 tank ve zırhlı aracı imha edildi!
AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan ordusuna ait 200 tank ve zırhlı aracın imha edildiği bilgisini paylaştı.
Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.
AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 gün boyunca devam eden çatışmalarda, "Yaklaşık 200 tank ve zırhlı aracın, 228 top ve füze sisteminin, 30 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, 110 otomobilin ve 1 S-300 sisteminin imha edildiği" bildirildi.