  • $7,832
  • 9,2869
  • 482.741
  • 1220.88
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: İşgalci Ermenistan ordusuna ait hedefler yok edildi
21 Ekim 2020 Çarşamba 09:21 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: İşgalci Ermenistan ordusuna ait hedefler yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: İşgalci Ermenistan ordusuna ait hedefler yok edildi
IHA

İşgalci Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. motorlu piyade bölüğünün Cebrayıl ve Gubadlı yönünde kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı. Cephenin farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 3 topçu bataryası, havan topu ve içindeki askerlerle birlikte 3 askeri nakil aracının imha edildiği bildirildi.

İşgalci Ermenistan’a ait hedefler Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 20 Ekim gün boyunca ve 21 Ekim sabaha karşı Ağdere, Fuzuli-Cebrayıl ve Gubadlı yönünde operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. motorlu piyade bölüğünün Cebrayıl ve Gubadlı yönünde kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı. Cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait 3 topçu bataryası, havan topu ve içindeki askerlerle birlikte 3 askeri nakil aracının imha edildiği bildirildi.

Ermenistan ordusu Terter’de sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor.

Ermenistan ordusu Terter şehrine ve köylerindeki sivil yerleşim birimlerine sabah erken saatlerde ateş açtığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

<p>Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da topraklarını işgalden kurtarmak üzere başlattığı hare

Dağlık Karabağ'da 27 yıl sonra ezan sesi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

21 Ekim canlı, anlık altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.