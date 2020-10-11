Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: İşgalci Ermeni güçleri panik içinde, firar ediyorlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önledi. İşgalci Ermenin güçlerinin panik içerisinde olduğu, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği aktarıldı.

AA'dan Bakanlık'tan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankın, 6 D-20 ve D-30 obüs topunun, 5 mühimmat taşıyan kamyonun, 11 otomobilin, 3 Grad füze sisteminin, 5 Gvozdika kundağı motorlu obüsün, 8 hava savunma sistemi ve radar istasyonunun imha edildiği belirtildi.

İŞGALCİ ERMENİLER FİRAR EDİYOR

İşgalci Ermenistan güçlerinin panik içerisinde olduğu, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu motorize piyade alaylarına bağlı askerlerin firar ettiği aktarıldı.

ATEŞKES İÇİN ANLAŞMAYA VARMIŞLARDI

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için dün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.