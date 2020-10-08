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08 Ekim 2020 Perşembe 11:33 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusundan işgalci Ermenistan'a ağır darbe! Kamikaze İHA'yı vurarak düşürdü

Azerbaycan ordusundan işgalci Ermenistan'a ağır darbe! Kamikaze İHA'yı vurarak düşürdü
AA

İşgalci Ermenistan ordusu, Smerç füzeleri ve ağır toplarla Gence, Berde ve Terter şehirlerine saldırılarını sürdürürüken, Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait kamikaze İHA'yı düşürdüklerini duyurdu.

Azerbaycan ordusu, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan'a ait bir kamikaze İHA'yı vurarak düşürdü.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından, "Ermenistan'a ait kamikaze İHA, Azerbaycan hava savunma kuvvetleri tarafından başarıyla imha edildi. İHA, sivil yerleşim bölgesinde uçuyordu. Böylece çok sayıda sivilin hayatı kurtarıldı. Ermenistan devleti, terörü sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Hacıyev, bir başka açıklamasında da Ermenistan ordusunun Smerç füzeleri ve ağır toplarla Gence, Berde ve Terter şehirlerine saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

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