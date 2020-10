Azerbaycan ordusundan işgalci Ermenistan'a ağır darbe! Kamikaze İHA'yı vurarak düşürdü

Azerbaycan ordusu, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırı gerçekleştiren Ermenistan'a ait bir kamikaze İHA'yı vurarak düşürdü.

AA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından, "Ermenistan'a ait kamikaze İHA, Azerbaycan hava savunma kuvvetleri tarafından başarıyla imha edildi. İHA, sivil yerleşim bölgesinde uçuyordu. Böylece çok sayıda sivilin hayatı kurtarıldı. Ermenistan devleti, terörü sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Armenia's kamikadze dron was successfully destroyed by Azerbaijan's air defence forces. Dron was whirling around civilian area. More civilian lives saved. Armenia's state terror continues. Peaceenforcement must continue to stop Armenia. pic.twitter.com/b7GpJQHPVX